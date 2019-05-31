أمريكا: أية دولة تشتري النفط الإيراني ستخضع لعقوبات

المصدر: رويترز

ذكر الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أن الولايات المتحدة ستعاقب أية دولة تشتري النفط من الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو.

وقال هوك إن واشنطن ستفرض العقوبات "حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل... سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الخميس أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.