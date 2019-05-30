ترامب يعلق على مساعي عزله

المصدر: رويترز

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا قائلا إنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك.

وبدا ترامب متحمسا، في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض قبيل رحلة لكولورادو، للرد على بيان من المحقق الخاص روبرت مولر صدر أمس الأربعاء.

وقال مولر إن تقريره عن تواطؤ روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، تعمد عدم تبرئة أو إدانة ترامب بتعطيل سير العدالة.

وأكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، التي تتعرض لضغط من بعض الديمقراطيين لإجراء تحقيق لمساءلة الرئيس وعزله، ردا على بيان مولر "ليس هناك شيء غير مطروح على الطاولة".

ورد ترامب على سؤال عما إذا كان يتوقع مساءلته قائلا "لا أرى كيف ... إنها كلمة قذرة وسيئة ومقززة... إنها تمثل انتهاكا رئاسيا هائلا".

وتابع مشيرا إلى نص دستوري يقول بأن الرئيس يمكن اتهامه إذا ارتكب "جرائم أو جنح كبرى" قائلا "ليست هناك جريمة. ليست هناك جنحة".