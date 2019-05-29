بلدة إسبانية تقرر تغيير اسمها

قررت بلدة إسبانية صغيرة ينسب الفضل في تأسيسها لفرانثيسكو فرانكو حذف اسم الدكتاتور السابق من اسمها بعد حدوث تحول في سياستها المحلية.
ويعد اسم البلدة، وهو جواديانا ديل كاوديو، تكريما لليميني فرانكو الذي زارها في عام 1951 ليبدأ في إنشائها. وكان إل كاوديو هو اللقب الذي اشتهر به فرانكو. ويعيش في هذه البلدة الواقعة في غرب إسبانيا نحو 2500 مواطن.
وبعدما مُني حزب فوكس اليميني المتطرف بالهزيمة في انتخابات محلية يوم الأحد، أبلغ فرانثيسكو مورينو رئيس البلدية الاشتراكي الجديد رويترز بأن كل ما يرمز لفرانكو سيتم إزالته من المشهد العام.
وقال مورينو لرويترز عبر الهاتف "هذا هو أول إجراء يتعين علينا القيام به. تغيير الاسم ومحو آثار فرانكو حتى يتسنى لبلدتنا الحصول على تمويل".
وكان رئيس البلدية السابق تحدى قانونا صدر في عام 2007 بإزالة كل ما يرمز لفرانكو مما أدى لقطع التمويل الذي كان يوجه إلى البلدة.
وتولى فرانكو السلطة في إسبانيا في الفترة بين عامي 1939 و 1975. وقتل وسجن عشرات الآلاف في حملة على معارضيه، فيما لقي ما يصل إلى نصف مليون شخص من المقاتلين والمدنيين حتفهم في حرب مع الجمهوريين اليساريين.