ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس ينسحب من الحياة العامة

المصدر: د ب أ

أعلن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، أنه سينسحب من الحياة العامة يوم الأحد المقبل، بعد خمسة أعوام من تقاعده.

وقال كارلوس /81 عاما/ في رسالة وجهها إلى نجله فيليبي الخامس، ونشرته الأسرة المالكة الإسبانية أمس الاثنين، إنه اعتبار من الثاني من يونيو لن يكون متاحا لمهام تمثيلية.

وكتب الملك السابق: "أعتقد أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة في حياتي والانسحاب تماما من الحياة العامة"، مضيفا أنه كان يفكر في هذه الخطوة منذ بلوغه سن الثمانين العام الماضي.

وقضى خوان كارلوس ما يقرب من أربعة عقود على العرش في الفترة بين نوفمبر 1975 يونيو 2014.

وكان خوان كارلوس قد استحوذ على قلوب الإسبان من خلال تأييده للقيم الديمقراطية ، وأصبح مصدر دعم لرؤساء الوزراء الديمقراطيين وإحباط محاولة انقلاب في عام 1981.

واحتفظ خوان كارلوس بلقب "ملك" فخريا حتى مع تقاعده.