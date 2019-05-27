مسلحون يقتلون 7 أفراد من عائلة واحدة في كابول

المصدر: د ب أ

قال مسؤول اليوم الاثنين إن سبعة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا بعد أن اقتحم مسلحون منزلهم في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال فردوس فارامارز المتحدث باسم شرطة كابول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاث نساء وطفلين كانوا من بين القتلى في الحادث الذي وقع في أحد الأحياء غربي كابول الساعة الثانية صباح اليوم الاثنين تقريبا (2130 الأحد بتوقيت جرينتش).

وأضاف فارامارز أن القضية قيد التحقيق، وأنه وفقا لأقارب من الدرجة الأولى، كانت العائلة في نزاع على الأرض مع أفراد آخرين.

وولم يتضح بعد ما إذا كان النزاع هو السبب وراء الجريمة، ولكن فارامارز استبعد دافع السرقة لأنه لم يتم سرقة أي شيء من المنزل.

وتؤدي النزاعات على الأراضي في أفغانستان بشكل متكرر إلى العنف والاشتباكات، حيث أجبرت الحرب التي استمرت 40 سنة في البلاد ملايين الأشخاص على مغادرة منازلهم في جميع أنحاء البلاد.

وعندما يعود هؤلاء، غالبا ما يجدون ممتلكاتهم وأراضيهم وقد احتلتها عائلات أخرى أو تم بيعها لعائلات أخرى. كما قام أفراد يتمتعون بنفوذ بتجميع مساحات كبيرة من الأراضي بشكل غير قانوني في الماضي.

وغالبا ما يتسبب الفساد المتفشى بين المسؤولين وفى المحاكم في استحالة حل النزاعات على الأراضي، بينما يمكن أن تؤدي الخلافات المتعلقة بالميراث إلى الاشتباكات.