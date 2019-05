بالفيديو.. قتلى وجرحى وانهيار منازل إثر زلزال قوي هز البيرو والاكوادور

ضرب زلزال شدته ثماني درجات فجر الأحد منطقة غابات الأمازون ما أدى إلى سقوط قتيل و26 جريحا في البيرو والاكوادور وتسبب بحالة من الذعر في العاصمة البيروفية ليما حيث نزل عدد كبير من السكان إلى الشوارع بملابس النوم وتحت المطر.

وقال ريكاردو سيخاس منسق الدفاع المدني البيروفي لإذاعة "ار بي بي" "أبلغنا بمقتل شخص في سقوط صخرة على منزله" في منطقة اوارانغا بشمال البيرو.

An 8.0 Earthquake in Peru Early This Morning, Collapsing Buildings & Knocking Out Power to Most Areas & Reports of Injuries. 🙏



No Tsunami Threat.#Peru#Earthquake#RingofFire pic.twitter.com/METFysbuz5