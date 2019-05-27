بالفيديو.. قتلى وجرحى وانهيار منازل إثر زلزال قوي هز البيرو والاكوادور

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال شدته ثماني درجات فجر الأحد منطقة غابات الأمازون ما أدى إلى سقوط قتيل و26 جريحا في البيرو والاكوادور وتسبب بحالة من الذعر في العاصمة البيروفية ليما حيث نزل عدد كبير من السكان إلى الشوارع بملابس النوم وتحت المطر.

وقال ريكاردو سيخاس منسق الدفاع المدني البيروفي لإذاعة "ار بي بي" "أبلغنا بمقتل شخص في سقوط صخرة على منزله" في منطقة اوارانغا بشمال البيرو.

An 8.0 Earthquake in Peru Early This Morning, Collapsing Buildings & Knocking Out Power to Most Areas & Reports of Injuries. 🙏



No Tsunami Threat.#Peru#Earthquake#RingofFire pic.twitter.com/METFysbuz5 — ~Marietta (@MariettaDaviz) May 26, 2019

وأضاف أن الزلزال تسبب بجرح أحد عشر شخصا ودمر 53 مسكنا وخمس مدارس.

وتحدثت سلطات الإكوادور عن إصابة 15 شخصا آخرين بجروح.

ووقع الزلزال عند الساعة 02،41 (7،41 ت غ) على بعد حوالى 70 كيلومترا جنوب شرق بلدة لاغوناس بشمال البيرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف شخص.

وقدر معهدا رصد الزلازل في البيرو والجيوفيزياء في الولايات المتحدة شدة الزلزال بثماني درجات. وقال المعهد البيروفي أن مركز الزلزال يقع على عمق 141 كيلومترا.

This is #Yurimaguas in Peru's Loreto region after the strong M8,0 earthquake. It was shared by firefighters. #temblorpic.twitter.com/LdHL3edzWS — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) May 26, 2019

أما المعهد الأمريكي فقد قدر عمقه ب110 كلم.

وتقع البيرو في منطقة زلازل على غرار تشيلي والاكوادور. وتشهد البيرو سنويا نحو 200 هزة لا يشعر السكان بغالبيتها.