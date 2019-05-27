النتائج الأولى لانتخابات البرلمان الأوروبي تؤكد تقدم الليبراليين والخضر

المصدر: د ب أ

أظهرت النتائج الرسمية الأولى لانتخابات البرلمان الأوروبي تعرض يسار الوسط ويمين الوسط لخسائر كبيرة، وتقدم الليبراليين والخضر.

وفاز حزب الشعب الأوروبي، الذي يمثل يمين الوسط بـ 178 مقعدًا، وبذلك فقد الحزب 38 مقعدًا مقارنة بالبرلمان المنتهية ولايته، بينما فاز الاشتراكيون والديمقراطيون بـ 152 مقعدًا، بخسارة 33 مقعدًا عن البرلمان السابق، مما يعني فشلهم في تحقيق أغلبيتهم التقليدية مجتمعين، وفقا للنتائج الجزئية.

حققت مجموعة "تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا" (ألدي) الليبرالية مكاسب كبيرة، حيث زادت تواجدها إلى 108 مقاعد، بما في ذلك قائمة النهضة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يحتل الخضر المركز الرابع بـ 67 مقعدًا.

وأعلن المتحدث باسم البرلمان جاومي دوتش أن نسبة المشاركة مؤقتا تبلغ 50.5%، بناءً على تقديرات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.

يشار إلى أنه خلال الأيام الأربعة الماضية، تم دعوة أكثر من 400 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للتصويت، فيما وصف بأنه أكبر انتخابات عابرة للأوطان في العالم.