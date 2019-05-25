وصول ترامب إلى طوكيو في مستهل زيارة دولة لليابان

المصدر: وكالات

-وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إلى طوكيو في مستهل زيارة تستمر أربعة أيام إلى اليابان بهدف تعزيز العلاقات ومناقشة التجارة والتهديدات المتصاعدة من كوريا الشمالية.

وسيتخلل الزيارة لقاء بالامبراطور الجديد ناروهيتو وجولة غولف مع محب هذه الرياضة أيضا رئيس الوزراء شينزو آبي.

وكان ترامب وقرينته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا، قد غادرا واشنطن أمس الجمعة، في زيارة رسمية إلى اليابان تشمل عقد اجتماع مع إمبراطور البلاد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش مؤخرا.

وسيكون ترامب وقرينته أول ضيفين رسميين يحلان في اليابان منذ تنصيب ناروهيتو في أول مايو.

وذكر البيت الأبيض أمس أن الزيارة تأتي كـ "لحظة تاريخية في اليابان" وتُظهر أن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

ومن المقرر أن يشاهد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدا الأحد مباراة لمصارعة السومو، حسبما قال مسؤول أمريكي رفيع.

وأوضح المسؤول الذى لم يتم الكشف عن هويته أنه "ستكون هناك بعض الأمور الجوهرية التي سيتم الإعلان عنها خلال الزيارة"، دون مزيد من التوضيح.