الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في كابول

المصدر: أبوظبي، كابول - وكالات

أدانت الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد مساجد العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، أمس، وأدى إلى سقوط أكثر من 35 قتيلاً وجريحاً من المصلين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، قد أعلن عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في الانفجار وإصابة 32 آخرين.

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