35 قتيلاً وجريحاً في انفجار بمسجد شرقي العاصمة الأفغانية

المصدر: أبوظبي، كابول - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دِين وعِرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته، داعيةً المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها، بما يكفل أمن العالم وسلامه. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

عملية إرهابية

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، أعلن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انفجار وقع أمس داخل مسجد شرقي العاصمة كابول.

وأوضح ميار أن 32 آخرين أصيبوا في الحادث. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إن إمام المسجد سميع الله ريحان لقي حتفه في الانفجار. وكان ريحان قد أعلن دعمه علناً للقوات الموالية للحكومة في المقابلات التلفزيونية، والتي يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها. كما أنه عضو في مجلس علماء أفغانستان وهو أعلى هيئة دينية في البلاد.

وقال المتحدث باسم قائد شرطة كابول، فردوس فارامارز، مستشهداً بالتحقيقات الأولية، إن العبوة الناسفة وضعت بالقرب من منبر ريحان إمام المسجد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث بعد.