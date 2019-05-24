حزب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

المصدر: د ب أ

فاز حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية، حسبما أظهرت أحدث نتائج صادرة عن اللجنة الانتخابية في البلاد.

ومع استمرار الفرز، فاز الحزب الحاكم الهندوسي القومي بما لا يقل عن 273 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 545، حسب اللجنة، بما يضمن لرئيس الوزراء نارندرا مودي ولاية ثانية في السلطة.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا قد فاز بأغلبية في الانتخابات الماضية عام 2014.

ويبدو أن الائتلاف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا في طريقه للفوز بنحو 350 مقعدا، حسب قناة "إن دي تي في"، وذلك مع اقتراب عملية الفرز من نهايتها.