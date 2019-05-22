روسيا تعلن إحباط عمل إرهابي في موسكو

المصدر: د ب أ

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القضاء على عنصرين مسلحين بمنطقة فلاديمير شرق موسكو "كانا يخططان للقيام بعمل إرهابي".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان للجنة أنه "تم تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة فلاديمير، وخلال العملية تم تصفية مسلحين بمدينة كولتشوجينو كان يخططان لتنفيذ عمل إرهابي".

وبحسب البيان، تم العثور على أسلحة، وذخائر، وحزام ناسف في مكان الاشتباك.

وأشارت لجنة مكافحة الإرهاب إلى أن "العنصرين اللذين تمت تصفيتهما من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليماتها كانا يعدان للقيام بعمل إرهابي بأماكن مكتظة بالسكان".

كانت اللجنة أعلنت في وقت سابق فرض نظام عملياتي "لمكافحة الإرهاب" على خلفية محاصرتها منزل في مدينة كولتشوجينو بمنطقة فلاديمير يختبئ فيه مسلحون.