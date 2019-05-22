وزير الدفاع الأمريكي: هدفنا ردع إيران

المصدر: البيان الاكتروني

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لردع ايران لا شن حرب ضدها.

وأوضح الوزير للصحافيين بعد حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونغرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاغون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج العربي، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأمريكيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.

وذكر أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأمريكية في الخليج العربي.