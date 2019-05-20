ترامب: واشنطن لم تسع لإجراء حوار مع إيران

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الإثنين" أنّ بلاده لم تسع لإجراء حوار مع إيران.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" أنّ "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبراً كاذباً من دون أن يكون لها أي علم "بهذا الشأن" مفاده أنّ الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني، الذي يعاني من استمرار انهيار اقتصاد البلاد. وفقاً لوكالة فرنس برس.

جاء ذلك بعد يوم من إطلاق ترامب، تهديداً شرساً على "تويتر"، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذراً إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".