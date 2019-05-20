وزير الخارجية البريطاني يوجه تحذيرا مهما لإيران

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تحذيرا مهما لإيران ، بضرورة عدم الاستهانة بالولايات المتحدة الأمريكية .

ونقلت " صحيفة الشرق الأوسط " عن جيريمي هانت، قوله للصحافيين على هامش اجتماع لجمعية الصحة العالمية في جنيف: «أقول للإيرانيين: لا تستهينوا بعزم الجانب الأميركي، إنهم لا يريدون حربا مع إيران، لكن إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم فسيردون، وهذا أمر يحتاج الإيرانيون إلى التفكير فيه بتمعن شديد».

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن إيران إذا أرادت خوض حرب فسيكون ذلك نهايتها.

وكتب ظريف في حسابه الرسمي على "تويتر" : " التبجحات عن الإبادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي لن تقضي على إيران"، وأضاف : " الإيرانيون بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعهد أمس (الأحد)، في مقابلة مع قناة " فوكس نيوز " الأمريكية، بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية؛ وذلك بعد ساعات من تهديده بأنها ستكون " النهاية الرسمية لإيران " ، ردا على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني بأن بلاده لا تخشى الحرب.

وقال ترمب: " لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، لا أريد القتال، لكن لديك مواقف مثل إيران، لا يمكنك السماح لها بحيازة أسلحة نووية لا يمكنك السماح بحدوث ذلك".