مارين لوبان تسعى لتشكيل "فصيل خارق" في البرلمان الأوروبي

المصدر: د ب أ

أعربت السياسية الفرنسية الشعبوية المنتمية لليمين المتطرف مارين لوبان عن رغبتها في تشكيل "فصيل خارق" مع غيرها من الأحزاب ذات الفكر المتشابه في البرلمان الأوروبي المقبل.

وقالت لوبان، التي ترأس حزب الجبهة الوطنية المعارض، إن مثل هذا التحالف من شأنه أن يغير هيكل الاتحاد الأوروبي "للمرة الأولى خلال عقود".

وأضافت: "إنه احتمال طموح".

وأدلت لوبان بتصريحاتها على هامش مؤتمر خاص بالانتخابات الأوروبية يستضيفه نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني في ميلانو.

وقالت لوبان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن يتنحى إذا لم يحقق نجاحا في الانتخابات.

ومن المتوقع أن يحقق اليمين المتطرف نتائج جيد في الانتخابات التي ستجرى في فترة 23 - 26 مايو عبر التكتل، ولكن من المتوقع أن تثبت محاولة توحيدهم في تحالف واحد صعوبتها.