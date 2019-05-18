صراع قانوني في الأفق بين الخزانة الأمريكية والكونغرس

المصدر: د ب أ

يتجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواجهة مع الكونغرس بعدما رفض الإفراج عن الإقرار الضريبي للرئيس دونالد ترامب، وتنتهي المهلة بشأن ذلك اليوم الجمعة، ما يمهد الطريق لصراع قانوني في المحاكم.

وفي رسالة إلى لجنة شؤون الضرائب والموازنة بمجلس النواب الأمريكي، قال منوشين إن الطلب بالنسبة للإقرار لا يخدم "أي غرض تشريعي"، في تصريحات مماثلة سبق وأن أدلى بها منوشين حيال طلب سابق هذا الشهر.

وكان رئيس اللجنة ريتشارد نيل يطالب بالحصول على الإقرار الضريبي لأكثر من شهر، قائلاً إن القانون يلزم بأن تتسلم دائرة الإيرادات الداخلية المستندات بناء على طلب من الكونجرس. في حين أن الإقرارات الضريبية عادة ما تكون خاصة.

ورفض ترامب الإفراج عن إقراره الضريبي عندما رشح نفسه للرئاسة العام 2016، قائلا إنه يخضع للتدقيق. وانتهكت هذه الخطوة تقليدا متبعا في العقود الأخيرة، على الرغم من أنه ليس مطلوبا من الناحية القانونية تقديمه.

وفي معرض رده على سؤال من شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية عن الخطوة التالية، قال نيل إن "من الأفضل إحالة الأمر إلى الفرع التالي من الحكومة"، في إشارة إلى المحاكم.