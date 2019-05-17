شاهد.. ترتدي الحجاب في البرلمان النمساوي وتؤكد: الإسلام دين تسامح وتضامن

المصدر: البيان الالكتروني

ارتدت النائبة مارتا بيسمان الحجاب خلال جلسة للبرلمان النمساوي، بحسب ما نشرت (DW) الألمانية.

وعلقت بيسمان خلال لبسها الحجاب: نعم.. هل تغيّر شيء ما؟ ألست أنا مارتا بيسمان؛ المهندسة والمختصة في علوم البيئة والنائبة في البرلمان النمساوي؟ المدافعة الحرة والمنفتحة على حقوق النساء؟ والمقتنعة بشدة بأن كل إنسان يولد حراً؟

وأضافت النائبة النمساوية: لقد كان لي شرف الكبير في الأشهر الماضية بالتعرّف إلى نساء مسلمات رائعات. أنتم ترغبون في معاقبة هؤلاء النساء، اللائي بينهن طبيبات ومدرسات وعالمات فيزياء وموظفات وعاملات.. أمهات وبنات، إنهن ناجحات جداً في المجتمع ومندفعات. الحجاب لا يثنيهن عن تحقيق مسيرتهن المهنية.

وخاطبت النواب في البرلمان بقولها: تحدثوا إلى النساء المسلمات عوضاً عن الحديث عنهن. نستطيع التعلّم الكثير من النساء المسلمات كقيم مثل التسامح والتضامن، وهي قيم راسخة في أوساط الجالية المسلمة بالنمسا.

شاهد.. ترتدي الحجاب في البرلمان النمساوي وتؤكد: الإسلام دين تسامح وتضامنhttps://t.co/JA9yzYzQyQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1VIJqsfnTU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 17, 2019