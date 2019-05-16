ترامب يصدر عفوا عن قطب الإعلام كونراد بلاك

المصدر: د ب أ

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء، عفوا كاملا عن قطب الإعلام كونراد بلاك الذي أدين بالاحتيال وعرقلة العدالة عام 2007.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بلاك /74 عاما/ "قدّم إسهامات ضخمة في الأعمال التجارية وكذلك في الفكر السياسي والتاريخي".

وكان بلاك قد اتهم بسرقة 60 مليون دولار من شركته ومقرها تورنتو والتي تملك صحفا من بينها "شيكاغو صن تايمز" و"ديلي تليجراف" البريطانية و"جيروزاليم بوست" و"ناشيونال بوست" الكندية.

وقضى بلاك ثلاثة أعوام ونصف العام في السجن.

وفي عام 2018 ، نشر بلاك سيرة ذاتية لترامب بعنوان "رئيس لا مثيل له".