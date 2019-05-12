نظام استخبارات فضائي روسي جديد يسمح بمراقبة كاملة لسطح الأرض

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع فضائي جديد، وهو نظام فضائي استخباراتي للرادار "ليانا"، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

ووفقا لوزارة الدفاع، يتيح نظام "ليانا" مراقبة سطح الأرض بالكامل تقريبا، ويشمل مجموعة أقمار صناعية تقع في مدارات يبلغ ارتفاعها حوالي 100 كيلومتر، وسينتهي تشكيلها هذا العام، عندما يتم إطلاق مركبتين فضائيتين من طراز "لوتوس-إس" إلى المدار، مع معدات الكشف ومراقبة المواقع على الأرض.