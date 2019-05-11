مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرة بدون طيار قرب الحدود الباكستانية الأفغانية

المصدر: د ب أ

قُتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة بدون طيار على الجانب الأفغاني من الحدود مع باكستان اليوم السبت، وفقاً لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وعلى الرغم من أنه لم تتوافر تفاصيل رسمية بشأن الهجوم، تقول مصادر إن الطائرة بدون طيار أطلقت صاروخين على أحد المنازل في منطقة "لامان" الأفغانية، مما أسفر عن مقتل أفراد من فصيل باكستاني لحركة طالبان، يقوده حافظ جول بهادور، من بينهم قائد يدعى أسد الله.

ومازال من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة استهدفت القائد في أفغانستان في الهجوم الأخير.