أمريكا تحذر إيران من استهداف السفن التجارية

المصدر: واشنطن، لندن - وكالات

حذرت الولايات المتحدة من هجمات إيرانية محتملة على سفن تجارية ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط، في إطار التهديدات التي تمثلها طهران لمصالح الولايات المتحدة.

وأكدت إدارة الملاحة البحرية الأمريكية أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون سفناً تجارية أمريكية، بما يشمل ناقلات نفط، أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في المنطقة. وذكرت أن احتمالات اتخاذ إجراءات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها تزايدت منذ بداية الشهر الجاري.

وقال نائب الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، إن القوات الأمريكية رفعت حالة الاستعداد على الرغم من أن جيش بلاده لا يسعى لخوض حرب مع إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن وصول قاذفات «بي-52» إلى الخليج يتزامن مع اقتراب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن من الخليج بهدف ردع التهديدات الإيرانية.

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