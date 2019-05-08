ترامب يفرض عقوبات جديدة على صناعة المعادن الإيرانية

المصدر: وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا اليوم الأربعاء لفرض عقوبات جديدة على صناعات الحديد الخام والصلب والألومنيوم والنحاس في إيران. وأبلغ الرئيس الأمريكي الكونغرس بهذا القرار.

كان الممثل الخاص لشؤون إيران بالخارجية الأمريكية، بريان هوك قد صرح للصحفيين في وقت سابق من اليوم بأن العقوبات الأمريكية على إيران تأتي بـ "آثار إيجابية"، في الوقت الذي تبدو فيه طهران مستعدة لعدم الالتزام ببعض بنود الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

واعترف هوك بأن إيران لم تظهر حتى الآن علامات على انتهاك الاتفاق النووي، الذي قال إنه ليس ملزما قانونا، من شأنها أن تبرر انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، مضيفا أن الولايات المتحدة في وضع أفضل حاليا لمنع إيران من انتاج أسلحة نووية خارج الاتفاق.

وأوضح الممثل الخاص لشؤون إيران بالخارجية الأمريكية أن إعلان طهران أنها ستنسحب من بعض البنود الرئيسية للاتفاق النووي، في رد فعل على شهور من العقوبات الأمريكية الشديدة ضد إيران، يمثل "تحديا للمعايير الدولية ومحاولة لأسر العالم"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتابع الأحداث عن كثب.

وتابع هوك محذرا طهران من أي إجراءات تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: "عليهم (الإيرانيون) أن يبدؤوا في التصرف بشكل أكثر كأمة طبيعية وأقل شبها بقضية ثورية... ستتم مواجهة أي هجوم بالقوة".