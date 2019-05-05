بالفيديو.. 13 قتيلاً في حريق طائرة روسية بمطار في موسكو

المصدر: البيان الالكتروني

اندلعت النيران في ​طائرة​ ركاب في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية ​موسكو​ أثناء محاولتها الهبوط ما أودى بحياة 13 راكبا.

الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، وتم إجلاء 78 من الركاب الذين كانوا على متنها.

وتمكنت الطائرة من الهبوط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها حسب ما نقلت "يورونيوز" عن وسائل الإعلام الروسية.

ووفقاً لخدمات الطوارئ، فقد أصيب الركاب أثناء الحريق.

الطائرة تابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية. وحسب وسائل الإعلام الروسية سبب الحريق يمكن أن يكون عطلا في المعدات الكهربائية.

بالفيديو.. 13 قتيلاً في حريق طائرة روسية بمطار في موسكوhttps://t.co/CIrODmXsFT#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4yKyO2R2UY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٥ مايو ٢٠١٩