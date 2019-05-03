الإفراج عن الفيتنامية المتهمة بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

المصدر: رويترز

قال مصدر بالمحكمة إن السلطات الماليزية أفرجت اليوم الجمعة عن امرأة فيتنامية بعد أن ظلت في السجن لأكثر من عامين للاشتباه بها في قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وكان قد تم اتهام دوان تي هونج (30 عاما) مع إندونيسية بتسميم كيم جونج نام من خلال تلطيخ وجهه بمادة كيماوية محظورة في مطار كوالالمبور في فبراير العام 2017.

وأسقط الادعاء الماليزي تهمة القتل عن هونج الشهر الماضي بعد أن اعترفت بتهمة بديلة وهي إلحاق الأذى. وقال محاميها لرويترز إنها ستعود إلى فيتنام في وقت لاحق اليوم الجمعة.