ترامب يعتزم تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

المصدر: د ب ا

كشف تقرير صحفي أن الحكومة الأمريكية تعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين المصرية منظمة إرهابية أجنبية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء استنادا إلى مصادر مطلعة أن العامل الجوهري وراء هذه الخطط هو اللقاء الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض مؤخرا.

وعقب الاجتماع الذي انعقد في التاسع من أبريل الجاري، أمرت الحكومة الأمريكية -بحسب تقرير الصحيفة- مسؤولين في سلطات الأمن القومي والسلك الدبلوماسي بإيجاد سبل لفرض عقوبات على الإخوان المسلمين.

وذكرت الصحيفة أنه إذا نفذت واشنطن فعلا هذه الخطط، سيكون لهذا عواقب واسعة المدى على أفراد وشركات على صلة بالإخوان المسلمين، موضحة أن الأمر قد يصل إلى فرض حظر بالسفر على أفراد وقيود اقتصادية.

وأكدت المتحدثة باسم ترامب، سارة ساندرز، نية الحكومة لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وكانت الحكومة الأمريكية صنفت في منتصف هذا الشهر الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، وتضم قائمة الإرهاب للولايات المتحدة جماعات مثل تنظيم داعش وبوكو حرام وحركة حماس.