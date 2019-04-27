بدء عطلة 10 أيام في اليابان وتنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش الثلاثاء

المصدر: د ب أ

بدأت اليوم السبت عطلة عامة طويلة في اليابان تستمر عشرة أيام، ويتم يوم الثلاثاء المقبل تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن عرش البلاد.

وتم تمديد "الأسبوع الذهبي" في اليابان والذي يتضمن عدة عطلات رسمية، ليشمل يوم تنازل الإمبراطور عن "عرش الأقحوان" في الثلاثين من أبريل، لابنه وولي عهده الأمير ناروهيتو، والذي يتولى مقاليد الأمور يوم الأربعاء، الأول من مايو.

وفي الاحتفالية المرتقبة يوم الثلاثاء، سيعلن الإمبراطور الذي يبلغ من العمر 85 عاما تنازله عن العرش، في أول حالة من نوعها في البلاد منذ تنازل الإمبراطور كوكاكو عن عرشه في عام 1817.

وصار أكيهيتو إمبراطورا لليابان في الثامن من يناير1989 وكان يبلغ من العمر آنذاك 55 عاما، وذلك في أعقاب وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت اليابان خلال عهده الحرب العالمية الثانية وهُزِمتْ فيها.

وتقام يوم الأربعاء مراسم رسمية أخرى يتم خلالها تنصيب ولي العهد الأمير ناروهيتو /59 عاما/، الابن الأكبر للإمبراطور أكيهيتو، كما سيتم توريثه الرموز الإمبراطورية التقليدية مثل السيف المقدس والحلي دليلا على توليه خلافة والده.

وسيكون صعود ناروهيتو إلى العرش بداية حقبة جديدة في تاريخ البلاد.

وأعلن الإمبراطور أكيهيتو رغبته في التنازل عن العرش في مقطع فيديو في أغسطس من عام 2016، بسبب ما قاله إنه مشاعر القلق من ألا يتمكن من القيام بواجباته الرسمية كرمز للدولة بسبب التقدم في العمر وضعف حالته الصحية.