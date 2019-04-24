الصين تتهم رئيس الإنتربول السابق بتلقي رشاوى

المصدر: د ب ا

قالت النيابة العامة العليا في الصين في بيان اليوم الأربعاء إن الصين ألقت القبض على رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" السابق مينغ هونغوي للاشتباه في قبوله رشاوى.

وبهذا الإعلان الرسمي عن إلقاء القبض عليه ينتهي الجدل المستمر منذ شهور وبدأ في أواخر سبتمبر الماضي عندما أبلغت زوجة مينغ، التي تعيش في فرنسا، عن اختفاء زوجها أثناء قيامه برحلة إلى الصين.

وتصدر نبأ اختفاء مينغ عناوين الصحف عقب أن قال الانتربول في بادئ الأمر إنه لا يعلم مكان رئيسه.

ولدى سؤول الانتربول الحكومة الصينية عن مكان مينغ، اعترفت بكين بأنها احتجزت مينغ مطلع اكتوبر الماضي.

ويخضع مينغ منذ ذلك الحين للتحقيقات من جانب وزارة الأمن العام، التي كان يشرف عليها في السابق بصفته نائب وزير.

ويذكر أنه جرى عزل مينغ من الحزب الشيوعي في 27 مارس الماضي، مما أشار إلى قرب احتمال محاكمته.

وتعد محاكمة مينغ جزءا من حملة مستمرة لمكافحة الفساد يقودها الرئيس شي جين بينغ.

ويتهم منتقدون شي باستخدام هذه الحملة للتخلص من معارضيه وترسيخ سلطته.

ويشار إلى أنه جرى انتخاب مينغ رئيسا للإنتربول عام 2016، وكان من المقرر أن يبقى في منصبه حتى عام 2020.