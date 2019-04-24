رئيس الفلبين يوبخ كندا بسبب النفايات

المصدر: رويترز

وبخ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي كندا ضمن نزاع طويل حول نفايات كندية تم تصديرها إلى بلاده وهدد بإعادتها إلى هناك.

وقدمت مانيلا عدة احتجاجات دبلوماسية إلى كندا بسبب أطنان من النفايات التي تم شحنها إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014. وقالت كندا إن الشحنة كانت صفقة تجارية ولم تدعمها الحكومة.

وقال دوتيرتي للمسؤولين الليلة الماضية "بالنسبة للقمامة الكندية.. أريد إعداد قارب".

وأضاف "من الأفضل أن يسحبوا هذا الشيء وإلا فسأعيده بحرا إلى كندا وألقي قمامتهم هناك".

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء قالت السفارة الكندية في مانيلا إن مسؤولين من كلا البلدين يعملون على القضايا المتعلقة بالتخلص من النفايات "بهدف التوصل إلى قرار في الوقت المناسب" و "لضمان معالجة المواد بطريقة تراعي المسؤولية البيئية".