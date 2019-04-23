بالفيديو.. مقتل شخص في فيضانات بكيبيك الكندية

المصدر: رويترز

أودت فيضانات الربيع بحياة شخص واحد وأرغمت ما يزيد على 1700 شخص على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك في كندا حيث من المتوقع استمرار زيادة منسوب المياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار على مدى الأيام المقبلة.

وأظهرت صور التُقطت من الجو أحياء كاملة مغمورة بالمياه فيما أذاعت محطات تلفزيونية إخبارية لقطات لسكان يصفون أكياس الرمال حول منازلهم لمنع تدفق مياه الأنهار الفائضة إليها.

وذكرت وسائل إعلام أن امرأة عجوزا لقيت حتفها في مطلع هذا الأسبوع بعدما غمرت المياه طريقا كانت تسلكه بسيارتها.

وأضرت الفيضانات حتى الآن بما يزيد على 4000 منزل بأنحاء كيبيك وفقا لموقع إلكتروني معني بالطوارئ في الإقليم، منها منازل في مدينتي لافال وجاتينو بمونتريال وجزء من منطقة العاصمة أوتاوا.

وأعلنت الحكومة الاتحادية توجيه مساعدات طارئة إلى كيبيك تشمل نشر المئات من جنود القوات المسلحة، الذين وصلوا بالفعل، للمساعدة في صف أكياس الرمال وغيرها من الجهود.

وقال رالف جوديل وزير الأمن العام في بيان "على المواطنين الاطمئنان بأن الدعم سيصلهم".

وقال فرانسوا ليجو رئيس وزراء كيبيك يوم الاثنين إن حكومته ستمنح تعويضات للضحايا إلى جانب حوافز مالية للناس حتى يغادروا المناطق التي تضررت بالفيضانات.

