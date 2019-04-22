امرأة تحمل رضيعا تلوح بمسدس وتهدد بتفجير كنيسة في أمريكا

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الأمريكية إن رواد كنيسة تصدوا لامرأة كانت تحمل رضيعا يبلغ من العمر عشرة أشهر ولوحت بمسدس وهددت بتفجير المبنى خلال قداس لعيد القيامة أمس الأحد في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.

وأضافت أنه تم وضع الرضيع وابنة للمسلحة تبلغ من العمر خمس سنوات في الحجز الوقائي.

وأشارت إلى أن المسدس الذي كان بحوزة المرأة البالغة من العمر 31 عاما لم يكن محشوا بالرصاص وأن تفتيشا أجراه كلب بوليسي لم يعثر على متفجرات.

وقالت شرطة سان دييجو في بيان "ستوضع المشتبه بها في السجن وفقا للاتهامات الجنائية الملائمة التي تشمل توجيه تهديدات إجرامية وإشهار مسدس بطريقة تنطوي على تهديد".

ونقلت صحيفة سان دييجو يونيون-تريبيون عن القس بن ويسان قوله إن العظة كانت على وشك أن تنتهي في كنيسة تسيدكينو عندما صعدت المرأة على المسرح.

وأضافت الصحيفة نقلا عن تعليقات شهود لقناة (أونسين تي في) أن المشتبه بها أشهرت المسدس صوب رواد الكنيسة لدى اقترابهم منها كما وجهته للرضيع وأمرت الموجودين بعدم الاقتراب منها.

وقال السارجنت روبرت هوكينز من شرطة سان دييجو للموقع الإلكتروني لصحيفة تايمز أوف سان دييجو "تمكن الرعية من السيطرة عليها وانتزاع المسدس منها. ووصلت الشرطة بعد لحظات وتمكنت من القبض عليها".

وكانت شرطة سان دييجو أعلنت أنها ستزيد عدد دوريات تأمين الكنائس بعد سلسلة تفجيرات في سريلانكا استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 قتيل و450 مصابا على الأقل.