إصابة 14 شخصا إثر خروج قطار عن مساره شمالي الهند

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون إن 14 شخصا على الأقل أصيبوا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت عندما خرج قطار ركاب عن مساره في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية أميت مالفيا إن 12 عربة من قطار "بورفا اكسبريس" خرجت عن القضبان في منطقة كانبور صباح السبت.

وكان القطار في رحلة من مدينة براياجراج بشمال البلاد إلى العاصمة نيودلهي.

وقال المسؤول البارز بالشرطة الوك سينج للصحفيين " لقد تم إخراج كل الركاب الذين كانوا محاصرين في عربات القطار سريعا. وهناك 4 أشخاص من بين المصابين جروحهم خطيرة".

وأظهرت لقطات تليفزيونية انقلاب ثلاث عربات على الأقل وتضررها.

وأضاف مالفيا إن سبب الحادث لم يعرف على الفور موضحا أن السكك الحديدية أمرت بالتحقيق في الحادث.