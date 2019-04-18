زلزال قوته 6,1 درجات يضرب تايوان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في تايوان أن زلزالا قوته 6,1 درجات ضرب الخميس وسط الجزيرة حيث هز مباني وتسبب باضطرابات في حركة السير.

وفي العاصمة تايبيه اهتزت المباني المرتفعة بقوة بينما فر بعض الأطفال المذعورين من صفوفهم في منطقة ييلان بشرق الجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان الجزيرة بأكملها شعروا بالزلزال الذي أدى إلى إغلاق طرق سريع بين ييلان وهوليين بسبب انهيار صخور.

ووقع الزلزال عند الساعة 13,01 (05,01 ت غ) على عمق 19 كيلومترا شرق هواليين. ولم يعلن عن أضرار أو إصابات حتى الآن.

وحدد مكتب الأرصاد الجوية في الجزيرة قوة الزلزال ب6,1 درجات.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان الذي يعيشون بالقرب من الساحل، من ارتفاع مستوى البحر، لكنها أكدت أنه لن يحدث تسونامي.

وقالت الوكالة "بسبب هذا الزلزال قد تشهد بعض المناطق الساحلية تغييرات على سطح المحيط، لكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق من حدوث أضرار".

وكان زلزال بقوة 6,4 درجات أدى إلى مقتل 17 شخصا في هواليين العام الماضي.

وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار.

وكان أسوأ هذه الزلازل وقع في سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7,6 درجات. وقد تسبب بمقتل 2400 شخص.