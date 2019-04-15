عواصف رعدية تجتاح أمريكا وتقطع الكهرباء عن الآلاف

المصدر: رويترز

قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن عواصف رعدية عاتية اجتاحت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الاثنين مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل ووضع عدة ولايات في حالة تأهب للسيول.

وقال موقع (باور أوتيدج. يو.إس) الإلكتروني إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 54 ألف منزل وشركة في بنسلفانيا، كما وردت أنباء عن انقطاع الكهرباء عن 139 ألف منشأة أخرى في أنحاء نيويورك ورود آيلاند وفرجينيا ونورث كارولاينا وماريلاند ونيوجيرزي.

وتتوقع هيئة الأرصاد أمطارا غزيرة وسيولا في شمال شرق البلاد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال براين هيرلي خبير الأرصاد بمركز التنبؤ بالطقس في ماريلاند التابع لهيئة الأرصاد "ما زالت هناك... جيوب من المطر الغزير والرياح القادرة على التسبب في أضرار قبل ابتعاد العاصفة عن البر".

وقال مسؤولون إن العاصفة اكتسبت قوة في جنوب الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع وتسببت في أعاصير هناك أدت لمقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال.