ماي توافق على إرجاء البريكست حتّى 31 أكتوبر

قبلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عرضا أوروبيا بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 31 أكتوبر لتجنب الخروج بدون اتفاق في الموعد الذي كان مقررا غدا الجمعة، حسبما أفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر حسابه على تويتر أن ماي وقادة الاتحاد اتفقوا على تمديد مهلة الخروج حتى ذلك الموعد.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.