ماي توافق على إرجاء البريكست حتّى 31 أكتوبر

المصدر: د ب أ

قبلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عرضا أوروبيا بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 31 أكتوبر لتجنب الخروج بدون اتفاق في الموعد الذي كان مقررا غدا الجمعة، حسبما أفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر حسابه على تويتر أن ماي وقادة الاتحاد اتفقوا على تمديد مهلة الخروج حتى ذلك الموعد.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. — Donald Tusk (@eucopresident) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وكانت ماي قد طلبت تأجيلا لبريكست حتى 30 يونيو، وذلك بعد أن تم تأجيل الموعد بالفعل من 29 مارس.

وتحتاج ماي إلى وقت إضافي لإقناع البرلمان بالموافقة على اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، والذي تم التفاوض عليه مع بروكسل، ورفضه المشرعون ثلاث مرات.

وسيكون التمديد مرنا، مما يعني أنه يمكن لبريطانيا المغادرة بمجرد التصديق على اتفاق الخروج.

ومن المرجح أن تشارك بريطانيا في انتخابات الاتحاد الأوروبي إذا استمرت في الاتحاد لما بعد 22 مايو.