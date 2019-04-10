ضبط أكثر من 144 كيلوجراما من المخدرات في شاحنة محملة بالموز

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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ضبطت الشرطة الصينية 5ر144 كيلوجرام من المخدرات من ضمنها الهيروين والميثامفيتامين في شاحنة تنقل الموز بمدينة تونجرين في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم إن الشرطة في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين حصلت على معلومات في أواخر مارس الماضي، بأن مجموعة من الأشخاص تخطط لنقل المخدرات من ميانمار إلى مقاطعة هوبي بوسط الصين، وفقا لفرع مكتب الأمن العام في بلدية كونمينج.

وأضافت أن الشرطة قامت على الفور بتكوين فرقة عمل. ووجدت يوم السبت الماضي أن السيارة المشبوهة دخلت مقاطعة يونان وكانت متجهة إلى قويتشو. وبعد يوم واحد، وبمساعدة شرطة قويتشو اعترضت الشاحنة التي كانت تنقل الموز وقبضت على أحد المشتبه بهم.

وعثر في الشاحنة على 65 صندوقا ورقيا يحتوي على الميثامفيتامين تزن 95ر131 كيلوجرام و6 صناديق ورقية تحتوي على الهيروين تزن 55ر12 كيلوجرام.

ومازال التحقيق جاريا. وتعتبر مقاطعة يونان جبهة رئيسية في حرب الصين على المخدرات، حيث تتاخم المثلث الذهبي الذي يشتهر بإنتاج المخدرات والاتجار بها.

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