محاكمة داعشية "ألمانية" بتهمة قتل طفلة عطشا

المصدر: د ب أ

بدأت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الثلاثاء محاكمة ألمانية يُشتبه في انتمائها لتنظيم داعش الإرهابي في العراق.

ويتهم الادعاء العام الألماني الألمانية /27 عاما/ بارتكاب جرائم حرب والقتل والانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

وبحسب بيانات محامية المتهمة، سيدا باساي-يلديز، فإن موكلتها لا تعتزم التعليق على الاتهامات الموجهة إليها حاليا.

وكانت المتهمة تقيم في العراق منذ سبتمبر عام 2014. وفي صيف عام 2015 اشترت هي وزوجها فتاة صغيرة واستعبداها. وعندما مرضت الفتاة وأصبحت طريحة الفراش، قام الرجل - بحسب بيانات الادعاء العام- بتقييدها خارج المنزل وتركها لتموت عطشا تحت أشعة الشمس الحارقة.

وتُحاكم المرأة بتهمة القتل نتيجة الإغفال.

وتم القبض على المتهمة في تركيا نهاية يناير عام 2016 وترحيلها إلى ألمانيا.

وفي يونيو الماضي، تم القبض عليها في ولاية بافاريا الألمانية خلال محاولتها مغادرة البلاد مجددا للذهاب إلى سوريا.

وعقب تلاوة صحيفة الدعوى تم إرجاء المحاكمة إلى 29 أبريل الجاري، وذلك بسبب العثور على والدة الطفلة الضحية، والتي ترغب في المثول كشاهدة أمام المحكمة، بحسب بيانات الادعاء العام.

وستكون المحامية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمل كلوني، وهي أيضا زوجة الممثل الشهير جورج كلوني، محامية للأم.

ولم تظهر كلوني في المحاكمة اليوم.