ماي تطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء بريكست حتى 30 يونيو

المصدر: وكالات

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء بريكست حتى 30 يونيو 2019، في رسالة بعثتها الجمعة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وفي هذه الرسالة، تبلغ رئيسة الوزراء البريطانية توسك بطلبها تمديد المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، وتقترح أن ينتهي هذا الإرجاء في موعد لا يتجاوز "30 يونيو 2019".

واقترح توسك من جهته إرجاء "مرناً" لبريكست لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهراً بحسب مسؤول أوروبي كبير.

وتقول الحكومة البريطانية إنها لا تزال في طور السعي إلى الحصول على اتفاق "يسمح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل مايو 2019، وبالتالي إلغاء (المشاركة) في الانتخابات الأوروبية، لكنها ستواصل التحضير لإجراء الانتخابات في حال لم يكن ذلك ممكناً".

وكتبت ماي "سياسة الحكومة كانت وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة وبدون إرجاء غير مبرر".

ودخلت المملكة المتحدة في أزمة سياسية، بعد رفض النواب البريطانيين ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وأرجئ بريكست الذي كان متوقعاً في 29 مارس حتى 12 أبريل على أمل التوصل الى اتفاق يوافق عليه البرلمان إلى ذلك الحين.

وبدأت رئيسة الوزراء محادثات مع حزب العمال المعارض لإيجاد تسوية يمكن أن تدعمها غالبية النواب.