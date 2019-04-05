واشنطن تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن حول فنزويلا

المصدر: أ ف ب

طلبت الولايات المتحدة الخميس من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع الأسبوع المقبل حول الأزمة الإنسانية في فنزويلا، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ويتوقّع أن يعقد الاجتماع الأربعاء على أن يتناول تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد وتداعيات ذلك على العائلات والأطفال.

ويقدّر تقرير داخلي للأمم المتحدة اطّلعت عليه فرانس برس عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في فنزويلا بسبعة ملايين، أي نحو ربع سكان البلاد.

وينسب الرئيس نيكولاس مادورو هذه الأزمة الى العقوبات الاقتصادية الامريكية، لكنّ المعارض خوان غوايدو يؤكّد أنّ الفساد الحكومي هو السبب.

واعترفت الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة في يناير بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا. وطلبت واشنطن في فبراير من مجلس الأمن إصدار قرار يدعو الى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا وايصال المساعدة الانسانية بدون أي عوائق، لكن روسيا والصين لجأتا إلى الفيتو.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ومجموعة من الخبراء الأمريكيين في مجال الصحة الخميس تقريراً تحدثوا فيه عن نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية في فنزويلا، إضافة الى انتشار الأمراض.

ولفتوا الى "وضع إنساني ملحّ ومعقّد"، مطالبين الأمم المتحدة بالردّ بهدف إيجاد حلّ للأزمة.