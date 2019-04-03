قائدا الطائرة الإثيوبية المنكوبة اتبعا تعليمات بوينغ قبل الحادث

المصدر: د ب أ

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء أن قائدي الطائرة الإثيوبية 737 ماكس التي تحطمت الشهر الماضي اتبعا في البداية إجراءات الطوارئ التي أصدرتها شركة بوينج لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من استعادة السيطرة على الطائرة.

سبب الحادث في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 157 شخصا كما أدى إلى وقف تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس في جميع أنحاء العالم.

كانت شركة بوينج قد أصدرت تعليمات إلى الطيارين بشأن فصل النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق في أعقاب تحطم طائرة من نفس الطراز في إندونيسيا قبل أقل من خمسة أشهر من حادث الطائرة الإثيوبية. وجاء تقرير وول ستريت نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تذكر أسماءهم.