أمريكا تبعث برسالة لتركيا وتوقف شحن معدات إف-35

المصدر: رويترز

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أوقفت شحن معدات متصلة بطائرات إف-35 إلى تركيا، فيما يمثل أول إجراء أمريكي ملموس لمنع تسليم ذلك النوع من الطائرات المقاتلة إلى شريكتها في حلف شمال الأطلسي في ضوء اعتزام أنقرة شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

وأبلغ مصدران مطلعان رويترز بأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأتراك في الأيام القليلة الماضية بأنهم لن يحصلوا على شحنات أخرى من المعدات المتعلقة بإف-35 واللازمة للإعداد لوصول الطائرات الشبح التي تصنعها لوكهيد مارتن.

وأكد البنتاجون تقرير رويترز بشأن وقف شحن المعدات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل مايك أندروز في بيان "لحين صدور قرار تركي لا لبس فيه بالتخلي عن شحنات إس-400، فإن الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرات تركيا على تشغيل طائرات إف-35 ستتوقف".

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التراجع عن خطط أنقرة شراء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي التي تقول الولايات المتحدة إنها ستقوض أمن طائرات إف-35.

والخلاف بشأن طائرات إف-35 هو أحدث النزاعات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، والتي تشمل مطالبة أنقرة واشنطن بتسليمها رجل الدين فتح الله كولن والسياسة الخاصة بالشرق الأوسط والحرب في سوريا والعقوبات على إيران.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها، إن الشحنة المقبلة من معدات التدريب وجميع الشحنات التالية من المواد المتعلقة بطائرات إف-35 ألغيت.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبلغ رويترز في مارس آذار بأن الولايات المتحدة لديها عدد من المواد قد تحجبها لكي تبعث بإشارة لتركيا مفادها أن واشنطن جادة بشأن تخلي أنقرة عن طموحها لحيازة منظومة إس-400.

ولم يتسن كذلك الحصول على تعليق من مسؤولين أتراك. وتقول تركيا إنها ستتسلم المنظومة الروسية في يوليو تموز.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار الولايات المتحدة بشأن طائرات إف-35 إلى تعقيد زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لواشنطن هذا الأسبوع لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.

وتكبد أردوغان يوم الأحد أكبر خسائره الانتخابية منذ عقود في الانتخابات المحلية.

وقال أندرو هانتر زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "يُنظر لبعض أنظمة الأسلحة الروسية على أنها تهديد بطبيعتها للولايات المتحدة بغض النظر عمن يقوم بتشغيلها ولأي غرض".

وأضاف هانتر "لأن تركيا ليست مجرد مشتر لطائرات إف-35 لكنها شريكة في التصنيع، يمثل منع تسليم هذه الأنظمة تصعيدا كبيرا من الولايات المتحدة لأن ذلك قد يكبد الجانبين تكاليف باهظة".