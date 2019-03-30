زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب اليونان

المصدر: أ ف ب

ضرب اليونان اليوم "السبت" زلزال بقوة 5.3 درجات شعر به سكان العاصمة اثينا، وفق ما أعلن المرصد الوطني اليوناني.

ووقع الزلزال على عمق 14 كلم وحدد مركزه في خليج كورينثيا على بعد نحو 200 كلم شمال غربي العاصمة، بحسب المصدر ذاته.

وقال رئيس وكالة الحماية من الزلازل افتيميوس لاكاس لقناة اي ار تي "الوضع تحت السيطرة ونحن نراقبه. هناك الكثير من التصدعات في منطقة خليج كورينثيا".

وتقع اليونان فوق جيوب جيولوجية كبرى وتشهد الكثير من الهزات الأرضية التي غالباً ما لا توقع ضحايا.

وفي يوليو 2017 خلف زلزال بقوة 6.7 درجات في جزيرة خوس ببحر ايجه، قتيلين اثنين وأضرار كبيرة.

وفي 1999 لقي 143 شخصا حتفهم في زلزال بقوة 5.9 درجات في اثينا وضواحيها.