ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك الأسبوع المقبل

المصدر: د ب أ

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود مع المكسيك الأسبوع المقبل ما لم تمنع الجارة الجنوبية المهاجرين من الوصول إلى الحدود والقيام بعبورها.

وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، قال ترامب إنه "إذا لم توقف المكسيك فوراً كل الهجرة غير الشرعية القادمة إلى الولايات المتحدة (عبر) حدودنا الجنوبية، سوف أغلق الحدود، أو جزءا كبيرا من الحدود، الأسبوع المقبل".

وقال إن الولايات المتحدة تخسر أموالا للمكسيك، "خصوصا عندما تضيف تجارة المخدرات.. الخ " ومن ثم "سيكون إغلاق الحدود أمرا جيدا".

كما هاجم المكسيك، قائلا: "إنهم يستولون على أموالنا، ويتكلمون".

وفي حملته الانتخابية عام 2016، هاجم ترامب المكسيك، بل حتى وصف المكسيكيين بالمغتصبين والمجرمين، فيما اعتبر على نطاق واسع بأنه هجوم عنصري.