البرلمان البريطاني يرفض اتفاقية "بريكسيت" للمرة الثالثة

المصدر: وام

رفض مجلس العموم البريطاني اليوم اتفاقية مسودة الخروج من الاتحاد الاوروبي "بريكسيت" للمرة الثالثة.

وصوت 344 نائبا برفض خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمن فيهم أعضاء في حزب المحافظين الحاكم مقابل موافقة 286 نائبا.

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية - في كلمة لها عقب التوصيت - البرلمان إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل لمناقشة بدائل أخرى لتلافي الخروج من عضوية الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.

ونبهت ماي إلى أن الآثار المترتبة لنتيجة قرار البرلمان خطيرة للغاية لأن ذلك يعني مغادرة الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق في غضون 14 يوما.