استقالة وزيرين فرنسيين لخوض انتخابات منصب عمدة باريس

المصدر: د ب أ

استقال وزيران رفيعا المستوى من الحكومة الفرنسية الأربعاء، ومن المتوقع أن يسعيا للحصول على ترشيح حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يرأسه الرئيس إيمانويل ماكرون لخوض انتخابات منصب عمدة باريس.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون أنهى رسمياً فترات الخدمة في الوزارة للمتحدث باسم الحكومة بنيامين جريفو ووزير شؤون الاقتصاد الرقمي منير محجوبي.

وكتب جريفو (41 عاما) وهو حليف مقرب من ماكرون في بيان عبر موقع فيسبوك "بحماس شديد، أعلن قراري لترك الحكومة"، بينما لم يدل محجوبي (35 عاما) بأي تعليق على الفور.

وأعلن الرجلان طموحهما لخلافة العمدة الاشتراكية آن هيدالجو (59 عاما)45.

لكن يجب عليهما أولاً أن يفوزا بصدارة قائمة الترشيح في حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط "الجمهورية إلى الأمام" ويتطلع إلى صدارة القائمة أيضا عالم الرياضيات الشهير سيدريك فيلاني (45 عامًا) الذي أصبح عضوا بالجمعية الوطنية عن حزب "الجمهورية إلى الأمام".

وهيدالجو هي أبرز سياسيي الحزب الاشتراكي التي مازالت تشغل منصبا في فرنسا.