الاتحاد الأوروبي: الجولان ليس إسرائيلياً

المصدر: أ ف ب

أكد الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن الدول الأعضاء لن تتبع الولايات المتحدة في مسألة الاعتراف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل.

وأصدرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بيانا باسم الدول الأعضاء يعيد تأكيد وجهة نظرها.

وأفاد البيان قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قرار واشنطن أن "موقف الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بوضع هضبة الجولان لم يتغير".

وتابع أنه "تماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي 242 و 497 ، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة".

والاثنين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا يعترف بضم إسرائيل العام 1981 للهضبة الاستراتيجية، التي استولت عليها من سوريا إبان حرب الأيام الستة عام 1967.