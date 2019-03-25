طائرتان عسكريتان روسيتان تهبطان في فنزويلا

المصدر: د ب أ

قال المتحدث باسم السفارة الروسية في كاراكاس يوم الأحد إن طائرتين عسكريتين روسيتين هبطتا في فنزويلا.

وأكد الدبلوماسي في تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية وصول الطائرتين يوم الأحد، وقال إن هذه الخطوة تمثل التطور الطبيعي لاتفاقات التعاون "التقني العسكري" بين البلدين، التي تعززت العلاقات بينهما في مواجهة المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة التي تتحدى زعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأرسلت روسيا طائرة شحن عسكري من طراز انتونوف 124 وطائرة ركاب من طراز إيليوشن 62 على متنهما 99 ضابطا عسكريا و35 طنا من البضائع، وفقا لوسائل إعلام فنزويلية.

وأوردت إذاعة إن تي إن 24 الفنزويلية أن الوفد الروسي يترأسه فاسيلس تونكوشكروف، رئيس أركان القوات البرية الروسية.

وأعلن مادورو يوم الأربعاء الماضي أن روسيا ستقدم خلال الأيام المقبلة عدة أطنان من الأدوية للمساعدة في الأزمة التي تضرب بلاده.

وتدعم روسيا والصين مادورو في مواجهة رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا، والمدعوم من الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية.