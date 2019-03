شاهد لحظات الرعب التي عاشها ركاب سفينة نرويجية تعطل محركها

المصدر: البيان الإلكتروني والوكالات

ذكرت خدمات الطوارئ البحرية النرويجية أن عمليات الإخلاء التي تقوم بها مروحيات من السفينة السياحية التي تعرضت لعطل في محركها، قبالة سواحل النرويج توقفت، حيث أن السفينة يتم قطرها ببطء إلى الميناء من قبل زوارق القطر.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات الرعب والذعر التي عاشها ركاب السفينة المتعطلة وسط أمواج عاتية وأحوال جوية سيئة.

WATCH: Cruise ship Viking Sky carrying 1,300 people suffers engine failure in stormy weather off Norway; at least 8 injured, 115 people evacuated so far

وحتى الآن، تم نقل حوالي 460 من الركاب والطاقم البالغ عددهم 1373 شخصا إلى الشاطئ من السفينة "فايكينج سكاي".

ويتم الآن قطر السفينة السياحية إلى بلدة مولد. ولم يتضح المدة التي ستستغرقها تلك العملية.

BREAKING: More terrifying footage from the Viking Sky cruise ship which is stuck out at sea near Norway. Many people still trapped on board. #vikingsky #Norway

وكانت السفينة قد تعرضت لعطل في محركها وسط مياه البحر الهائجة والرياح القوية أمس السبت.

ومازال المئات عالقين على متن السفينة السياحية النرويجية "فايكينج سكاي" صباح اليوم ، حيث كانت تُجرى عملية إنقاذ واسعة في مياه البحر الهائجة.

#BREAKING : Norway - Cruise ship to 'evacuate Update : The aftermath of a door being blown in after a massive wave hit the viking sky earlier. #vikingsky #Hustadvika

Video Credit : Ryan Flynn



Video Credit : Ryan Flynnpic.twitter.com/EeCJdubqT2 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) March 23, 2019