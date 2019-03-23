انفجاران يهزان أفغانستان وإصابة حاكم هلمند

المصدر: رويترز

قال مسؤولون أمنيون إن انفجارين وقعا خلال احتفالات عامة في مدينة لشكركاه بجنوب أفغانستان اليوم السبت مما أسفر عن إصابة حاكم إقليم هلمند.

وقع الانفجاران خلال احتفالات بعيد النوروز الذي يطلق عليه أيضا عيد المزارعين.

وقال شاهد من رويترز إن حاكم هلمند محمد ياسين خان أصيب جراء الانفجارين قبل نقله سريعا بعيدا عن مكان الاحتفالات.

وأضاف أن مسعفين وصلوا لعلاج 15 مصابا على الأقل. ولم يتضح سبب الانفجارين لكن يبدو أنهما نجما عن عبوات ناسفة جرى زرعها.

ولم يتضح ما إذا كان هناك قتلى.

وهلمند واحد من الأقاليم الأفغانية التي يسيطر عليها مسلحون ويتمتعون بنفوذ عليها. ولشكركاه عاصمة إقليم هلمند.