بومبيو: واشنطن ستواصل ضغطها على طهران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله

المصدر: بيروت، واشنطن ـ وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستواصل ضغوطها على إيران لتجفيف مصادر تمويل حزب الله.

وقال بومبيو إن ميليشيا حزب الله وإيران لم يقدما للدولة اللبنانية والشعب اللبناني سوى التوابيت والأسلحة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لبنان جبران باسيل، أن «حزب الله يقف عائقاً أمام آمال الشعب اللبناني، سواء من الترهيب المباشر للناخبين، وهو ممثل بالبرلمان، ويتظاهر بدعم الدولة لكنه يعمل على تقويضها»، محذراً من أن «حزب الله» يضع لبنان على الخطوط الأمامية لحملات إيران بالوكالة. وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة على إيران بسبب برامجها الصاروخية، شملت 45 فرداً و18 كياناً، بينهم 31 عالماً نووياً ومركز الأبحاث والتطوير.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ بومبيو يندّد بأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار

ـــ أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 45 فرداً و18 كياناً إيرانياً